В Чернівцях у 8-квартирному житловому будинку стався вибух через витік газу – ДСНС

Рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У понеділок, 30 жовтня, в Чернівцях у 8-квартирному житловому будинку стався вибух через витік газу на першому поверсі. Про це повідомили у ДСНС України.

Там зазначили, що унаслідок інциденту травмовано 2 особи.

Рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам.

У ДСНС нагадали, що у разі появи запаху газу в приватному будинку або квартирі потрібно:

негайно припинити користування газовими приладами;

не розпалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроосвітлення;

перекрити крани до/на газових приладах;

провітрити приміщення

викликати аварійну службу за номером 104, покинувши приміщення.

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