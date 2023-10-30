В Чернівцях у 8-квартирному житловому будинку стався вибух через витік газу – ДСНС

У понеділок, 30 жовтня, в Чернівцях у 8-квартирному житловому будинку стався вибух через витік газу на першому поверсі. Про це повідомили у ДСНС України.
Там зазначили, що унаслідок інциденту травмовано 2 особи.
Рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам.
У ДСНС нагадали, що у разі появи запаху газу в приватному будинку або квартирі потрібно:
- негайно припинити користування газовими приладами;
- не розпалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроосвітлення;
- перекрити крани до/на газових приладах;
- провітрити приміщення
- викликати аварійну службу за номером 104, покинувши приміщення.
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