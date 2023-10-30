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Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна

Представника МВФ вивели зі числа незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

  1. В Україні

Полтавський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

19:38, 30 жовтня 2023
Суд шукає секретарів судового засідання.
Полтавський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
Фото: admpl.court.gov.ua
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Полтавський окружний адміністративний суд повідомив, що здійснює добір на посади секретарів судового засідання. Про це йдеться у пресслужбі суду.

«Просимо взяти до уваги, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору та без документу про підтвердження рівня володіння державною мовою.

За отриманням більш детальної інформації звертайтеся до головного спеціаліста відділу управління персоналом Сороки Олени Василівни за тел. (0532) 50-08-04, резюме в довільній формі можна надсилати на e-mail [email protected]», - сказано у повідомленні.

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