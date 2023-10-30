На Русанівці в Києві облаштують підвищені пішохідні переходи

На вулиці Ентузіастів в Києві дорожники в межах капітального ремонту облаштують підвищені пішохідні переходи.
Як розповіли у КМДА, за сприятливих погодних умов роботи триватимуть з 09:00 до 18:00 до 1 листопада.
Для виконання робіт заплановано почергове перекриття окремих ділянок вулиці безпосередньо в місцях влаштування переходів.
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