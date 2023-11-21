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Парламент Словаччини підтримав план уряду Фіцо про припинення військової допомоги Україні

18:27, 21 листопада 2023
Парламент Словаччини затвердив уряд Фіцо, а з ним і план припинення державної військової допомоги Україні.
Парламент Словаччини підтримав план уряду Фіцо про припинення військової допомоги Україні
Джерело фото: slovoidilo.ua
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У вівторок, 21 листопада, парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підтримуючи його програму політики про припинення державної військової допомоги Україні, план поступового зменшення дефіциту бюджету та введення нового банківського податку, – повідомляє Reuters.

Фіцо здобув перемогу на виборах у вересні завдяки кампанії, що була спрямована проти критичних ЗМІ, західних партнерів та ліберальної політики. 25 жовтня президентка Зузана Чапутова вже вчетверте призначила його прем’єр-міністром.

Партія Фіцо, СМЕР-ССД, об'єднується з лівою партією та малим націоналістичним рухом, утворивши правлячу коаліцію.

Політична програма коаліції була прийнята минулого тижня, а підтримана парламентом сьогодні.

Програма передбачає введення спеціального податку на банківський прибуток та заходи зі зниження відсоткових ставок іпотечних кредитів. Додаткові збори будуть установлені для компаній у неспеціалізованих секторах.

План спрямований на зменшення дефіциту сектору державного управління до рівня 0,5% ВВП у 2024 році. Словаччина має найбільший дефіцит у єврозоні, що у цьому році становить майже 7% ВВП.

Програма також включає обіцянку припинення офіційної військової допомоги Україні зі словацької сторони та заклик до припинення бойових дій, при цьому визнавши міжнародні кордони України.

Опозиція проголосувала проти програми, вказавши на атаки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопоставлених поліцейських, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції у справі про хабарництво.

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