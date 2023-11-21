Парламент Словакии поддержал план правительства Фицо о прекращении военной помощи Украине

Во вторник, 21 ноября, парламент Словакии утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо, поддерживая его программу политики о прекращении государственной военной помощи Украине, план постепенного уменьшения дефицита бюджета и введение нового банковского налога, - сообщает Reuters.
Фицо одержал победу на выборах в сентябре благодаря кампании, которая была направлена против критических СМИ, западных партнеров и либеральной политики. 25 октября президент Зузана Чапутова уже в четвертый раз назначила его премьер-министром.
Партия Фицо, СМЕР-ССД, объединяется с левой партией и малым националистическим движением, образовав правящую коалицию.
Политическая программа коалиции была принята на прошлой неделе, а поддержана парламентом сегодня.
Программа предусматривает введение специального налога на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок ипотечных кредитов. Дополнительные сборы будут установлены для компаний в неспециализированных секторах.
План направлен на уменьшение дефицита сектора государственного управления до уровня 0,5% ВВП в 2024 году. Словакия имеет наибольший дефицит в еврозоне, который в этом году составляет почти 7% ВВП.
Программа также включает обещание прекращения официальной военной помощи Украине со словацкой стороны и призыв к прекращению боевых действий, при этом признав международные границы Украины.
Оппозиция проголосовала против программы, указав на атаки Фицо на независимые СМИ и увольнение высокопоставленных полицейских, которые расследовали действия членов новой правящей коалиции по делу о взяточничестве.
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