Парламент Словакии поддержал план правительства Фицо о прекращении военной помощи Украине

Парламент Словакии утвердил правительство Фицо, а с ним и план прекращения государственной военной помощи Украине.

Источник фото: slovoidilo.ua

Во вторник, 21 ноября, парламент Словакии утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо, поддерживая его программу политики о прекращении государственной военной помощи Украине, план постепенного уменьшения дефицита бюджета и введение нового банковского налога, - сообщает Reuters.

Фицо одержал победу на выборах в сентябре благодаря кампании, которая была направлена против критических СМИ, западных партнеров и либеральной политики. 25 октября президент Зузана Чапутова уже в четвертый раз назначила его премьер-министром.

Партия Фицо, СМЕР-ССД, объединяется с левой партией и малым националистическим движением, образовав правящую коалицию.

Политическая программа коалиции была принята на прошлой неделе, а поддержана парламентом сегодня.

Программа предусматривает введение специального налога на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок ипотечных кредитов. Дополнительные сборы будут установлены для компаний в неспециализированных секторах.

План направлен на уменьшение дефицита сектора государственного управления до уровня 0,5% ВВП в 2024 году. Словакия имеет наибольший дефицит в еврозоне, который в этом году составляет почти 7% ВВП.

Программа также включает обещание прекращения официальной военной помощи Украине со словацкой стороны и призыв к прекращению боевых действий, при этом признав международные границы Украины.

Оппозиция проголосовала против программы, указав на атаки Фицо на независимые СМИ и увольнение высокопоставленных полицейских, которые расследовали действия членов новой правящей коалиции по делу о взяточничестве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.