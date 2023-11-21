Верховная Рада приняла закон о дальнейшей судьбе судей Верховного Суда Украины, а также судей высших спецсудов

Судей ВССУ, ВХСУ, ВАСУ приравняют по уровню денежного довольствия к судьям Высшего антикоррупционного суда, - Рада приняла закон о внесении изменений в закон о судоустройстве относительно статуса судей Верховного Суда Украины и высших спецсудов.

Верховная Рада 21 ноября приняла закон, которым урегулировала дальнейшую судьбу судей Верховного Суда Украины, Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда и Высшего административного суда. Напомним, эти суды не осуществляли правосудие и находились в процессе ликвидации с декабря 2017 года в результате судебной реформы, принятой в 2016-м.

Так, принят доработанный законопроект 5456-д «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 г. № 2-р/2020 по обеспечению непрерывности осуществления правосудия высшим судом системе судоустройства Украины».

Интересно, что ко второму чтению в законопроект решили добавить норму, расширяющую полномочия Верховного Суда (созданного в результате судебной реформы).

Так, согласно изменениям, Верховный Суд получит полномочия осуществлять управление объектами государственной собственности, относящимися к сфере его управления.

В целом законопроект больше касается судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ, которых приравняют по статусу и уровню денежного обеспечения к судьям Высшего антикоррупционного суда, чем судей ВСУ. На это обратило внимание и Главное юридическое управление.

Судьи ВСУ зачисляются и проходят оценивание

Итак, авторы предлагают, чтобы судьи Верховного Суда Украины продолжали осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда соответствующей специализации до увольнения или прекращению их полномочий по основаниям, определенным Конституцией.

Председатель Верховного Суда в 20-дневный срок со дня вступления в силу нового закона должен будет зачислить судей Верховного Суда Украины, которые по состоянию на день вступления в силу указанного закона находятся в штате ВСУ, в штат Верховного Суда – в кассационный суд той специализации, которая соответствует специализации судебной палаты ВСУ, где такой судья осуществлял правосудие.

Депутаты предусмотрели, что эти судьи Верховного Суда Украины (кроме тех, которые прошли проверку на соответствие занимаемой должности до вступления в силу нового Закона), оцениваются ВККС на соответствие занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.

Квалификационное оценивание таких судей проводится на основании решения ВККС о назначении квалификационного оценивания. Квалифоценивание по критерию компетентности проводится только путем собеседования.

Общественный совет добропорядочности способствует ВККС в установлении соответствия таких судей критериям профессиональной этики и добропорядочности. ВККС осуществляет соответствующее оценивание в первую очередь.

Напомним, что по последним данным, таких судей ВСУ осталось 5. И часть из них уже участвовала в конкурсе в ВС, фактически пройдя квалифоценивание. Одному из судей, не прошедшему такое оценивание, скоро исполнится 65 лет. Итак, кого именно имели в виду авторы проекта, когда прописывали их оценивание через ВККС вместе с ГРД, пока точно неизвестно.

Работники аппарата Верховного Суда Украины, полномочия которых не прекращены, по личному заявлению переводятся на равнозначные должности в аппарате Верховного Суда, при наличии равнозначных вакантных должностей, в порядке, установленном законом, без обязательного проведения конкурса.

Эти работники аппарата ВСУ в течение 30 дней со дня вступления в силу нового подают личное заявление о переводе на равнозначную вакантную должность в аппарате ВС.

Что с судьями ВССУ, ВХСУ и ВАСУ

Законопроект определяет, что судья ВССУ, ВХСУ, ВАСУ может быть переведен в апелляционный суд или местный суд, соответствующий специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 настоящего Закона, без проведения конкурса.

Перевод такого судьи осуществляется Высшим советом правосудия на основании его личного заявления в течение 30 дней со дня его поступления независимо от наличия в соответствующем суде вакантной должности судьи.

Заявление о переводе подается судьями ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, в Высший совет правосудия в течение 30 дней со дня вступления в силу нового Закона.

В случае неподачи заявления о переводе в течение указанного срока Высший совет правосудия предлагает такому судье перевод в апелляционный суд, который соответствует специализации такого судьи, определенного Высшим советом правосудия самостоятельно, в котором есть вакантная должность судьи.

Несогласие судьи с таким переводом является основанием для увольнения его с должности в соответствии с пунктом 5 ч. 6 статьи 126 Конституции (несогласие на перевод в другой суд в случае ликвидации или реорганизации суда, где судья занимает должность).

Решение о переводе судьи принимается Высшим советом правосудия без предоставления рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, переведенные в другие суды в соответствии с вышеприведенной процедурой (кроме тех, которые успешно прошли оценивание на соответствие занимаемой должности до вступления в силу нового Закона), оцениваются ВККС на соответствие занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели в порядке, определенном настоящим Законом, в первую очередь.

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, переведенные в другие суды, а также изъявившие желание уволиться в отставку, по статусу, уровню денежного обеспечения и уровню социально-бытового обеспечения приравниваются к судьям высших специализированных судов. То есть, к судьям Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

В случае увольнения в связи с подачей заявления об отставке независимо от занимаемой должности судьям ВССУ, ВХСУ, ВАСУ гарантируется назначение ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере и порядке, предусмотренных настоящим Законом, исходя из размера судейского вознаграждения, исчисляемого из базового размера должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, которым назначен размер ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с положениями Закона «О судоустройстве и статусе судей» образца 2010 года, имеют право на осуществление перерасчета ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и размере, определенных частью третьей статьи 142 настоящего Закона, исходя из размера судейского вознаграждения, исчисляемого из базового размера должностного оклада судьи высшего специализированного суда. То есть судьи ВАКС.

Личные дела этих судей подлежат хранению в Верховном Суде, на который возлагается выдача документов для назначения/пересчета пожизненного содержания судьи в отставке.

При необходимости осуществления Верховным Судом и ГСА как распорядителем бюджетных средств дополнительных расходов из бюджета, связанных с реализацией отдельных положений нового Закона, Кабмин должен будет обеспечить увеличение расходов соответствующему распорядителю бюджетных средств.

«Ликвидации» ВСУ не было, было «переименование»

Также депутаты решили уточнить, что положения настоящего Закона будут распространяться на правоотношения, возникшие в связи с переименованием Верховного Суда Украины в Верховный Суд, а также с ликвидацией Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины.

То есть, по мнению авторов, в 2017 году начался не процесс ликвидации ВСУ, а процесс «переименования».

В пункте 7 Заключительных положений исключается норма ликвидации Верховного Суда Украины. Также понятие «ликвидация Верховного Суда Украины» убирается из других пунктов, в частности относительно того, что Кабмин должен обеспечить размещение Верховного Суда в помещениях, высвобождаемых в связи с ликвидацией Верховного Суда Украины, ВССУ, ВХСУ и ВАСУ.

Определяется, что Верховный Суд действует (было – «создается») на материально-технической базе ВСУ, ВССУ, ВХСУ и ВАСУ.

Соответственно, корректируется путем исключения судей ВСУ п. 14 Заключительных положений, который после изменений будет звучать так: «Судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины вправе участвовать в конкурсе на должности судей Верховного Суда в соответствующих кассационных судах в порядке, определенном настоящим Законом».

Новый закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Автор: Наталья Мамченко

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