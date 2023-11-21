Раде рекомендуют принять за основу законопроект о производстве и трансляции социального продукта

Целью законопроекта является распространение среди населения Украины с помощью аудиовизуального медиа общественно полезной информации, направленной на развитие личности и общества.

Комитет по молодежи и спорту на заседании 20 ноября рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О медиа» о производстве и трансляции социального продукта» (№10141), передает официальный сайт парламента.

Целью законопроекта является распространение среди населения Украины с помощью аудиовизуального медиа общественно полезной информации, направленной на развитие личности и общества; популяризация идей утверждения в обществе человечности и справедливости, необходимости ведения здорового образа жизни, поддержания семейных ценностей.

Законопроект предлагает определить понятие «социальный продукт»; установить обязанность субъектов в сфере аудиовизуальных медиа ежегодно за счет собственных средств осуществлять производство социального продукта в количестве не менее 10 единиц аудиовизуальных произведений продолжительностью не менее 2 минут каждого, а также осуществлять трансляцию каждой единицы собственнопроизведенного социального продукта не менее, чем двадцать четыре раза каждый год; наделить Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию новым полномочиям по разработке и утверждению требований к социальному продукту и установлению порядка его трансляции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.