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  1. Законодавство

Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо виробництва та трансляції соціального продукту

21:13, 21 листопада 2023
Метою законопроекту є поширення серед населення України за допомогою аудіовізуального медіа суспільно корисної інформації, спрямованої на розвиток особистості та суспільства.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо виробництва та трансляції соціального продукту
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Комітет з питань молоді і спорту на засіданні 20 листопада розглянув законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про медіа» щодо виробництва та трансляції соціального продукту» (№10141), передає офіційний сайт парламенту.

Метою законопроекту є поширення серед населення України за допомогою аудіовізуального медіа суспільно корисної інформації, спрямованої на розвиток особистості та суспільства; популяризація ідей утвердження в суспільстві людяності та справедливості, необхідності ведення здорового способу життя, підтримки сімейних цінностей.

Законопроектом пропонується визначити поняття «соціальний продукт»; встановити обов’язок суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа щороку за рахунок власних коштів здійснювати виробництво соціального продукту у кількості не менше 10 одиниць аудіовізуальних творів тривалістю не менше, ніж 2 хвилини кожний, а також здійснювати трансляцію кожної одиниці власновиробленого соціального продукту не менше, ніж двадцять чотири рази щороку; наділити Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення новим повноваженням щодо розробки та затвердження вимог до соціального продукту та встановлення порядку його трансляції.

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