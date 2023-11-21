Багатогодинні тривоги через МІГ-31: у Повітряних силах повідомили, що шукають рішення проблеми

Наразі ведеться робота у профільних міністерствах та відомствах.

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Як відомо, Президент Володимир Зеленський доручив вирішити проблему тривалих повітряних тривог через зліт ворожих МІГ-31. У Повітряних силах повідомили, що шукають варіанти рішення, адже це дуже складно.

Над рішенням проблеми працюють у профільних відомствах із залученням провідних фахівців, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Ігнат зазначив, що тривалі перельоти ворожих МІГ-31 можуть на декілька годин заблокувати життєдіяльність держави та економіки. Це заважає навчальному процесу, адже школи змушені увесь цей час перебувати в укриттях. За його словами, потрібне рішення, яке б задовольнило всіх.

«Потрібне рішення, яке б задовольнило, але люди хочуть розуміти, як це все буде відбуватися. Це турбує суспільство. Яким буде це рішення – треба дочекатися. Повітряні сили будуть і надалі надавати інформацію про небезпеку, а також будемо інформувати у публічному просторі», - запевнив речник.

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