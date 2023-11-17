Зеленський доручив знайти рішення, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» «не паралізували країну на години»

﻿Володимир Зеленський на Ставці доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти російських МІГів не паралізували країну.

Фото: president.gov.ua

У п’ятницю, 17 листопада, відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських літаків, які несуть аеробалістичні ракети «Кинджал», «не паралізували країну на години».

За його словами, учасники ставки також заслухали доповідь міністра оборони Умєрова про потреби ЗСУ у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

«Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги.

Доповідь міністра стратегпрому Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК. А також поточний стан і перспективи нашої багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році.

Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля.

Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години», - повідомив Зеленський.

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