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Перегляд відео чи сторінок у соцмережах за гроші: на легких грошах жінка втратила 69 тисяч гривень

22:00, 17 листопада 2023
Поліція попереджає, що шахраї використовують схему інвестицій під приводом збільшення доходу.
Перегляд відео чи сторінок у соцмережах за гроші: на легких грошах жінка втратила 69 тисяч гривень
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Поліція попереджає про нову схему, пов'язану із шахрайством в інтернеті, де зловмисники використовують ілюзію легкого онлайн-заробітку для обману довірливих людей. За даними Поліції Хмельницької області, злочинці пропонують виконувати прості завдання, такі як перегляд відео чи сторінок у соцмережах, з метою легкої отримання грошей.

Однак справжні наміри шахраїв стають зрозумілими пізніше, коли вони намагаються залучити своїх жертв до інвестиційних схем під приводом збільшення доходу. Потерпілі, спокусившись на можливість отримати вигоду, нерідко стикаються з вимогою вкладати більше коштів, а результатом є втрата своїх фінансових заощаджень.

На жаль, 31-річна мешканка Віньковеччини вже втратила 69 тисяч гривень через цю схему. Вона долучилася до групи в месенджері, де обіцяли легкий заробіток за виконання завдань. На перший погляд виглядало, що вона заробляє, але насправді вона лише вкладала гроші у завдання, які виявилися шахрайською підставою.

Поліція відкрила кримінальне провадження з цього приводу та закликає громадян бути обережними при отриманні пропозицій легкого заробітку в інтернеті. За їхніми словами, шахраї можуть вислати кошти за перші завдання, але це може бути лише стратегія, якою злочинці намагаються здобути довіру для майбутніх обманів.

Джерело фото: Поліція Хмельницької області

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