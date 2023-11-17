Насувається значний сніг: на дорогах західних областей можливі ускладнення

За інформацією метеорологів, у західних областях у суботу передбачається значний сніг, а на дорогах ожеледиця.

Зображення: freepik.com

У суботу, 18 листопада, на дорогах західних областей можуть бути ускладнення руху. Про це повідомили у ДСНС України.

За інформацією метеорологів, у західних областях у суботу передбачається значний сніг, а на дорогах ожеледиця.

Також за прогнозами синоптиків на Одещині очікується значний дощ.

Удень в суботу у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму, а вночі в Одеській області – пориви вітру 15-20 м/с

Через погіршення погодних умов синоптики прогнозують ускладнення руху на дорогах і вулицях західних областей країни.

Водіїв просять бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

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