Втрачено трудову книжку, але є нотаріально завірені копії її сторінок: чи призначать пенсію

У Пенсійному фонді пояснили важливе питання щодо призначення пенсії при втраті трудової книжки.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи буде здійснено призначення пенсії за копією нотаріально завірених сторінок трудової книжки, якщо оригінал документу було втрачено. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Ні, не буде.

Документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах (пункт 2.23. Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»)», - сказано у повідомленні.

У ПФ додали, що у випадку відсутності оригіналів документів варто звернутися до суду для підтвердження періодів стажу трудової діяльності.

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