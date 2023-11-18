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Старовинна зброя, предмети побуту та прикраси: жителя Сум судитимуть за контрабанду культурних цінностей до Німеччини

08:20, 18 листопада 2023
У ході розслідування задокументовано 5 епізодів відправки старовинних предметів.
Старовинна зброя, предмети побуту та прикраси: жителя Сум судитимуть за контрабанду культурних цінностей до Німеччини
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Мешканця міста Суми судитимуть за контрабанду культурних цінностей до Німеччини. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Суми за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

«Розслідуванням встановлено, що впродовж січня-квітня поточного року обвинувачений поштою відправив до Німеччини наконечники для стріл і списів, ножі з насадками, інші елементи зброї, предмети побуту та старовинні прикраси», — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування задокументовано 5 епізодів відправки старовинних предметів. Вказані товари виявляли під час митного контролю.

Згідно з висновком експерта вони є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.

Крім того, чоловіка судитимуть за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Він намагався переправити до Сполучених Штатів Америки товар військового призначення, який заборонений для переправлення.

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