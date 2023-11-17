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  1. У світі

З початку 2024 року ЄС планує заборонити імпорт російських алмазів

20:38, 17 листопада 2023
У Євросоюзі розглядають заборону імпорту, купівлі та обробки в третіх країнах російських алмазів.
З початку 2024 року ЄС планує заборонити імпорт російських алмазів
Джерело фото: pixabay
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Європейська комісія розглядає можливість заборони імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в рамках 12-го пакету санкцій, спрямованого на обмеження здатності росії фінансувати вторгнення в Україну, – повідомляє Reuters.

Ініціативу обговорюють посли 27 урядів Європейського союзу, вона передбачає заборону на імпорт, купівлю та передачу російських алмазів, які прямують через росію або обробляються та відполіровуються у третіх країнах, таких як Індія.

Згідно з пропозицією, заборона стосуватиметься непромислових природних та синтетичних алмазів та ювелірних виробів із діамантами починаючи з січня 2024 року. Також передбачено фазове впровадження - від 1 березня до 1 вересня - заборони на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, включаючи прикраси з російськими діамантами.

«Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку», – зазначається у пропозиції.

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