С начала 2024 года ЕС планирует запретить импорт российских алмазов

В Евросоюзе рассматривают запрет импорта, покупки и обработки в третьих странах российских алмазов.

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Европейская комиссия рассматривает возможность запрета импорта российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года в рамках 12-го пакета санкций, направленного на ограничение способности россии финансировать вторжение в Украину, - сообщает Reuters.

Инициативу обсуждают послы 27 правительств Европейского союза, она предусматривает запрет на импорт, покупку и передачу российских алмазов, которые направляются через Россию или обрабатываются и отполировываются в третьих странах, таких как Индия.

Согласно предложению, запрет будет касаться непромышленных природных и синтетических алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами начиная с января 2024 года. Также предусмотрено фазовое внедрение - с 1 марта до 1 сентября - запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, включая украшения с российскими бриллиантами.

"Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные меры правоприменения и минимизирует сбои для участников рынка", - отмечается в предложении.

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