На должность замглавы ГСА по электронному правосудию претендуют экс-директор ГП ИСС Олег Тертичный и директор департамента ГСА Алексей Билаш

О том, что назначенный Алексеем Сальниковым в ГСА Алексей Билаш может возглавить направление ЕСИТС, шли разговоры раньше, а Олег Тертичный уже был руководителем госпредприятия ГСА, которое занималось построением электронного правосудия.

Высший совет правосудия обнародовал перечень из 15 кандидатов на должность заместителя председателя Государственной судебной администрации по вопросам построения в Украине электронного правосудия (Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы или ЕСИТС).

И хотя раньше шли разговоры о том, что направлением цифровой трансформации судебной власти будет заниматься команда Минцифры, в ведомстве пока не сообщали о намерениях приобщиться к такой работе.

Итак, по крайней мере три человека из кандидатов уже занимали должности в ГСА или подконтрольных ей предприятиях.

В частности, Билаш Алексей Алексеевич – директор департамента информационных технологий Государственной судебной администрации Украины – пришел в ГСА во времена руководства Алексея Сальникова. В мае 2023 года «Судебно-юридическая газета» сообщала, что он может стать заместителем председателя ГСА по ЕСИТС. До этого он работал в банковской сфере. Впрочем, неизвестно, занимался ли он непосредственно технической частью построения ЕСИТС.

Также на должность заместителя председателя ГСА претендует Олег Тертичный, являвшийся руководителем подконтрольного ГСА ГП «Информационные судебные системы» (ГП «ИСС») с июня 2019 по май 2020 года. До этого возглавлял ГП «Государственный центр информационных ресурсов Украины» (ГП «Госинформресурс»). В 2020 году он обещал провести модернизацию Реестра судебных решений.

Напомним, что в ГП «ИСС» осенью 2019 года решили провести аудит состояния компонентов ЕСИТС, якобы с целью понять, что готово, а над чем нужно работать. На такой аудит, конечно, понадобились средства. Однако, как выяснилось, аудит проводился не так, как надо, и вообще, несколько миллионов гривен ушло, неясно куда. Это следует из материалов служебного расследования, которое одно время оказалось в распоряжении «Судебно-юридической газеты» (подробнее здесь). «Наличие и местонахождение других оригиналов документов, касающихся деятельности рабочей группы по проведению аудита текущего состояния разработки и имеющихся функциональных возможностей прикладного программного обеспечения, создаваемого Администратором (ГП «Информационные судебные системы» – прим. ред.) в соответствии с договорами по построению компонентов ЕСИТС в 2018-2019 годах, временно действующей комиссией по проведению служебного расследования пока не установлено», - отмечено в результатах расследования.

Также на должность претендует Герасим Мартын Игоревич – и. о. директора другого подконтрольного ГСА государственного предприятия «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ СЕРВИСОВ».

Еще несколько кандидатов имели или имеют должности «цифровых трансформаторов» в органах власти (по крайней мере, лица с такими ФИО занимали там должности, ведь ВСП не опубликовала данные, где сейчас работают кандидаты).

Так, Богданович Андрей Яковлевич 29 июля 2022 был назначен заместителем председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO).

Селецкий Артур Николаевич был заместителем Министра образования и науки Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. В апреле 2022 года уволен по собственному желанию.

Лукьянов Дмитрий Александрович (лицо с таким ФИО) в 2021-2022 годах был директором Генерального департамента по цифровизации в сфере государственной службы НАГС. До этого работал Директором департамента информационных технологий ГФС и Нацбанка.

Эрл Ростислав Тарасович – в 2018 году был ведущим специалистом отдела Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры. По данным СМИ, также являлся членом Конкурсной комиссии Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Два кандидата занимались цифровыми трансформациями в Полтавской ОГА.

Бабич Богдан Юрьевич – в октябре 2020 года был назначен заместителем председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Полтавской облгосадминистрации. Однако уже в феврале 2021 года, по данным СМИ, уволился с должности.

Костенко Татьяна Викторовна в июле 2021 года человек с таким ФИО был главой Управления инфраструктуры и цифровой трансформации Полтавской облгосадминистрации.

Кроме того, на должность заместителя председателя ГСА претендуют Дударь Анатолий Андреевич – по состоянию на 2018 год такое лицо было руководителем аппарата Калиновского районного суда Винницкой области, адвокаты Колядинцев Михаил Анатольевич и Шевченко Константин Валерьевич, а также Маштабей Сергей Валентинович, государственный эксперт в Министерстве инфраструктуры, который в 2015 году претендовал в НАПК, кандидат на должность заместителя руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Марченко Татьяна Ивановна и, очевидно, экс-руководитель департамента инфраструктуры в одной из частных компаний Сапельников Леонид Витальевич.

Добавим, что информация о должностях лиц с ФИО, совпадающими с ФИО кандидатов, указана из открытых источников. Учитывая, что Высший совет правосудия не опубликовал каких-либо данных, кроме имен кандидатов, «Судебно-юридическая газета» не может утверждать, что открытые данные касаются именно этих кандидатов.

Напомним, что деятельность ГСА и ГП «ИСС» по построению ЕСИТС в свое время подвергли критике европейские эксперты.

Следует отметить, что в судах до сих пор рассматривается иск разработчика модуля «Подсистема управления Единым контакт-центром единой судебной информационно-телекоммуникационной системы» к ГП «ИСС».

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.