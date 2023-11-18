Взятка от раненого военного за группу инвалидности: подозревают главу ВВК на Буковине

За 500 долларов медик обещал обеспечить положительное решение МСЭК по установлению инвалидности.

На Буковине заместитель гендиректора больницы подозревается в требовании взятки от раненого военного за установление инвалидности. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доложено о подозрении заместителю генерального директора областной больницы скорой медицинской помощи – председателю военно-врачебной комиссии по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

«По данным следствия, подозреваемый требовал взятку от военнослужащего ВСУ, который после ранения в зоне боевых действий обратился к нему, чтобы получить консультацию о необходимом для установления инвалидности списке документов.

Медик согласился помочь, однако определил сумму денежного вознаграждения – 500 долларов. За эти средства он обещал обеспечить положительное решение МСЭК, а также помочь всем необходимым справкам и процедурам.

Задержали чиновника в порядке ст.208 УПК Украины при получении взятки», — говорится в сообщении.

В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога и отстранено от должности.

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