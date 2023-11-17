НКРЭКУ: Повышения цен на электроэнергию для населения с 1 января не будет

Позиция Регулятора состоит в том, что вопрос о повышении тарифов для населения на электроэнергию до конца прохождения отопительного периода в данный момент не стоит.

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В пятницу, 17 ноября, вышло интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского под заголовком «Почему нужно готовиться к повышению цен на электроэнергию».

Как сообщили в НКРЭКУ, ряд телеграмм-каналов «исказил сказанное», и сообщил, «якобы повышение цены на электроэнергию для населения состоится с 1 января следующего года».

Однако, в интервью Ущаповский сказал: «Мое личное мнение, что к успешному завершению осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов».

В НКРЭКУ подчеркнули, что четкая позиция Регулятора состоит в том, что вопрос о повышении тарифов для населения на электроэнергию до конца прохождения отопительного периода в данный момент не стоит.

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