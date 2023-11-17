Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

33 штата США поддержали Украину и объявили Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник фото: radiosvoboda

Штат Айова стал 33-м штатом Соединенных Штатов и 8-м штатом консульского округа Генерального Консульства Украины в Чикаго, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом. Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Кроме того, штат определил ноябрь как месяц памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине.

Маркарова выразила благодарность губернатору штата Айова Ким Рейнольдс за проявленную солидарность с Украиной в этом вопросе. Также она призвала всех заинтересованных лиц присоединиться к церемонии почтения памяти жертв Голодомора, запланированной на 25 ноября в 16:30 у Мемориала жертвам Голодомора в Вашингтоне.

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