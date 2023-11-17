Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

33 штати США підтримали Україну та оголосили Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Джерело фото: radiosvoboda

Штат Айова став 33-м штатом Сполучених Штатів та 8-м штатом консульського округу Генерального Консульства України в Чикаго, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом. Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

Крім того, штат визначив листопад як місяць пам'яті жертв Голодомору-геноциду в Україні.

Маркарова висловила подяку губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за виявлену солідарність з Україною в цьому питанні. Також вона закликала всіх зацікавлених осіб приєднатися до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, запланованої на 25 листопада в 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні.

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