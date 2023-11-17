Чехія заблокувала десятки об’єктів російської нерухомості: у кадастрі з’явилися печаті

Уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування усіх російських державних активів. Запропонував заморозити російські статки міністр закордонних справ ЧР Ян Ліпавський.
Так, блокування десятків об’єктів російської нерухомості в Чехії вже внесене у кадастр нерухомості Чеської Республіки – 15 листопада там з’явилися печаті блокування. Про це повідомляє Radio Prague International із посиланням на CTK.
Міністр закордонних справ ЧР Ян Ліпавський зазначив, що заморожені близько 70 об’єктів російської нерухомості, переважно у Празі, Центральній Чехії та Карлових Варах.
У Карлових Варах, зокрема, заблокували будівлю колишнього консульства рф.
Відповідно до впроваджених змін, російська федерація не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить державній установі рф, а її майно не може бути передано або продано. росії також не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно.
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