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Чехія заблокувала десятки об’єктів російської нерухомості: у кадастрі з’явилися печаті

16:05, 17 листопада 2023
Заморожені близько 70 об’єктів російської нерухомості, переважно у Празі, Центральній Чехії та Карлових Варах.
Чехія заблокувала десятки об’єктів російської нерухомості: у кадастрі з’явилися печаті
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Уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування усіх російських державних активів. Запропонував заморозити російські статки міністр закордонних справ ЧР Ян Ліпавський.

Так, блокування десятків об’єктів російської нерухомості в Чехії вже внесене у кадастр нерухомості Чеської Республіки – 15 листопада там з’явилися печаті блокування. Про це повідомляє Radio Prague International із посиланням на CTK.

Міністр закордонних справ ЧР Ян Ліпавський зазначив, що заморожені близько 70 об’єктів російської нерухомості, переважно у Празі, Центральній Чехії та Карлових Варах.

У Карлових Варах, зокрема, заблокували будівлю колишнього консульства рф.

Відповідно до впроваджених змін, російська федерація не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить державній установі рф, а її майно не може бути передано або продано. росії також не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно.

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