Чехія заблокувала десятки об’єктів російської нерухомості: у кадастрі з’явилися печаті

Заморожені близько 70 об’єктів російської нерухомості, переважно у Празі, Центральній Чехії та Карлових Варах.

Уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування усіх російських державних активів. Запропонував заморозити російські статки міністр закордонних справ ЧР Ян Ліпавський.

Так, блокування десятків об’єктів російської нерухомості в Чехії вже внесене у кадастр нерухомості Чеської Республіки – 15 листопада там з’явилися печаті блокування. Про це повідомляє Radio Prague International із посиланням на CTK.

Міністр закордонних справ ЧР Ян Ліпавський зазначив, що заморожені близько 70 об’єктів російської нерухомості, переважно у Празі, Центральній Чехії та Карлових Варах.

У Карлових Варах, зокрема, заблокували будівлю колишнього консульства рф.

Відповідно до впроваджених змін, російська федерація не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить державній установі рф, а її майно не може бути передано або продано. росії також не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно.

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