Запис на практичні іспити для майбутніх водіїі відкрили на 3 тижні вперед

У зв’язку з великим попитом на практичні іспити та великою кількістю звернень, збільшується термін запису через функціонал е-запис на 3 тижні вперед.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Відтепер онлайн-запис на практичні іспити став ще доступнішим.

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що у зв’язку з великим попитом на практичні іспити та великою кількістю звернень, для майбутніх кермувальників з 17 листопада збільшується термін запису через функціонал е-запис на 3 тижні вперед.

Тобто, кандидати у водії мають можливість обрати онлайн талони на практичні іспити на 21 день.

Однак, це стосується виключно запису на практичний іспит онлайн. Видача талонів на теоретичний іспит через е-запис залишається без змін – на 14 днів вперед.

Як і раніше, запис через термінал в сервісному центрі МВС на теоретичні та практичні іспити, реєстраційні дії з транспортними засобами, обмін та відновлення посвідчення водія здійснюється на поточний та 3 дні вперед.

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