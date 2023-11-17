Запись на практические экзамены для будущих водителей открыли на 3 недели вперед

В связи с большим спросом на практические экзамены и большим количеством обращений, увеличивается срок записи через функционал е-запись на 3 недели вперед.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Теперь онлайн-запись на практические экзамены стала еще доступнее.

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в связи с большим спросом на практические экзамены и большим количеством обращений, для будущих водителей с 17 ноября увеличивается срок записи через функционал е-запись на 3 недели вперед.

То есть, кандидаты в водители имеют возможность выбрать онлайн талоны на практические экзамены на 21 день.

Однако, это касается исключительно записи на практический экзамен онлайн. Выдача талонов на теоретический экзамен через е-запись остается без изменений – на 14 дней вперед.

Как и раньше, запись через терминал в сервисном центре МВД на теоретические и практические экзамены, регистрационные действия с транспортными средствами, обмен и восстановление удостоверения водителя осуществляется на текущий и 3 дня вперед.

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