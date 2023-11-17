В Польше могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

В Польше представители перевозчиков заявили, что планируют перекрыть еще один пункт пропуска на границе с Украиной Медика - Шегини. Блокаду хотят начать уже со следующей недели, передает Barron's.
По словам одного из организаторов протеста Томаша Борковского, с понедельника, 20 ноября, польские забастовщики расширят блокаду на пункт пропуска Медика - Шегини.
Он отметил, что перевозчики «не довольны скоростью» переговоров между правительствами Польши и Украины и ожидают нового этапа.
Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Ранее сообщалось, что представители польских грузовых перевозчиков сообщили, что последние переговоры с украинскими официальными лицами не урегулировали спор, связанный с конкуренцией со стороны украинских предприятий.
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