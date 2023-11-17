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  1. В Украине

ВВС заявляет, что почти 20 тысяч мужчин сбежали из Украины: в Госпогранслужбе ответили

13:58, 17 ноября 2023
ВВС указывает, что имеет соответствующие данные по запросам о незаконном пересечении границы с соседними Румынией, Молдовой, Польшей, Венгрией и Словакией.
ВВС заявляет, что почти 20 тысяч мужчин сбежали из Украины: в Госпогранслужбе ответили
Фото: dpsu.gov.ua
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По данным британского издания ВВС, почти 20 000 мужчин сбежали из Украины с начала полномасштабной войны, чтобы избежать призыва в ряды Вооруженных сил. При этом, по данным СМИ, еще 21 113 мужчин пытались скрыться, но были пойманы.

В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не обладают такой статистикой. Однако там отметили, что в 2023 году попыток нарушения пересечения границы стало меньше.

Так, ВВС указывает, что имеет соответствующие данные по запросам о незаконном пересечении границы с соседними Румынией, Молдовой, Польшей, Венгрией и Словакией. Согласно которым удалось подсчитать, что 19 740 мужчин незаконно пересекли эти страны с февраля 2022 по 31 августа 2023 года.

Из них 14 тысяч человек намеревались пересечь границу пешком или переплыть реки, а остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский признал BBC, что проблема серьезная.

«Власть понимает, что это явление не единично и что оно распространено. Но, к сожалению, я хотел бы подчеркнуть, что коррупция очень устойчива», – сказал Вениславский, добавив, что Украина делает «все возможное, чтобы свести количество случаев коррупции к минимуму».

При этом он добавил, что количество выехавших или пытавшихся уехать мужчин не имеет никакого влияния на военные усилия.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что не может дать оценку распространенным данным, ведь не владеет статистикой сопредельных стран, в частности, обстоятельствами, за которые нарушения пограничного или миграционного законодательства могли быть задержаны те или иные лица.

В то же время отметил, что украинская сторона с целью предотвращения незаконного пересечения границы принимает максимальные меры, но за время действия военного положения таких попыток значительно увеличилось.

«Кроме этого для надежной охраны госграницы, пограничники Украины тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран Европы и Молдовы, в том числе путем проведения совместных мероприятий, как совместное патрулирование, или обмен информацией о попытках нарушения и др.», - рассказал Демченко в комментарии « РБК-Украина».

Он отметил, что с начала военного положения подразделения Госпогранслужбы задержали 16 700 граждан Украины, которые незаконно пытались пересечь зеленый участок границы (за пределами пунктов пропуска), или другим противоправным способом.

«При этом еще более 7 тысяч человек разоблачены при попытках осуществить незаконное пересечение через пункты пропуска, в том числе используя поддельные документы», - отметил Демченко.

В то же время, в 2023 году по сравнению с 2022 годом попыток нарушения госграницы меньше, признают в ГПСУ.

«Чаще пограничники фиксируют попытки незаконного пересечения «зеленого участка» границы с Румынией и Молдовой, наибольшее же количество подделок фиксируется на границе с Польшей», - рассказал Демченко.

Он добавил, что за время военного положения разоблачены около 300 преступных противоправных групп, специализировавшихся на незаконной переправке лиц через границу.

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