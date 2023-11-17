Закупка овощерезок для укрытий: чиновницу Днепровской РГА Киева повторно отстранили от должности

Чиновница подозревается в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для общепита в укрытиях.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Голосеевский райсуд Киева повторно избрал меру пресечения и отстранил от должности начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА, которая подозревается в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях, передает Киевская городская прокуратура.

В ведомстве отмечают, что сумма ущерба составляет около 460 000 грн.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора о повторном применении к подозреваемой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца и повторно отстранил ее от должности на такой же срок.

Срок действия постановлений – до 14 января 2023 года включительно», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего жительства; сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу.

Также суд принял изъять у подозреваемой служебное удостоверение на время отстранения от должности.

В прокуратуре напомнили, что начальница отдела Управления образования Днепровской РГА также подозревается в еще одном уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств при закупке стульев для укрытий в учебных заведениях. Сумма ущерба составляет около 1,3 млн грн.

Досудебное расследование в этих уголовных производствах продолжается.

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