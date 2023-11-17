Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Міністр освіти Оксен Лісовий: ми будемо повторно ініціювати скасування заочної й вечірньої форми навчання з 2024 року

Комітет ВР рекомендував залишити заочну та вечірню форми навчання, яку хоче скасувати Міносвіти.

Депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП

Ярослав Юрчишин заявив, що процесуальні зміни про скасування «правок Лозового» можна внести між двома читаннями законопроекту про САП.

Михайло Федоров повідомив, які податки запровадять з доходів громадян від операцій з криптовалютою

У Мінцифри повідомили про реєстрацію законопроекту щодо запровадження механізму оподаткування ПДФО доходів, отриманих фізичними особами від операцій з віртуальними активами.

За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.

  1. В Україні

Закупівля овочерізок для укриттів: чиновницю Дніпровської РДА Києва повторно відсторонили від посади

13:50, 17 листопада 2023
Чиновниця підозрюється у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях.
Закупівля овочерізок для укриттів: чиновницю Дніпровської РДА Києва повторно відсторонили від посади
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голосіївський райсуд Києва повторно обрав запобіжний захід та відсторонив від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, які підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях, передає Київська міська прокуратура.

У відомстві зазначають, що сума збитків становить близько 460 000 грн.

«Суд задовольнив клопотання прокурора про повторне застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на 2 місяці та повторно відсторонив її від посади на такий саме термін.

Строк дії ухвал - до 14 січня 2023 року включно», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Також суд ухвалив вилучити у підозрюваної службове посвідчення на час відсторонення від посади.

У прокуратурі нагадали, начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА є також підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі стільців для укриттів в навчальних закладах. Сума збитків становить близько 1,3 млн грн.

Досудове розслідування у згаданих кримінальних провадженнях триває.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро