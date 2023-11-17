Закупівля овочерізок для укриттів: чиновницю Дніпровської РДА Києва повторно відсторонили від посади

Чиновниця підозрюється у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Голосіївський райсуд Києва повторно обрав запобіжний захід та відсторонив від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, які підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях, передає Київська міська прокуратура.

У відомстві зазначають, що сума збитків становить близько 460 000 грн.

«Суд задовольнив клопотання прокурора про повторне застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на 2 місяці та повторно відсторонив її від посади на такий саме термін.

Строк дії ухвал - до 14 січня 2023 року включно», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Також суд ухвалив вилучити у підозрюваної службове посвідчення на час відсторонення від посади.

У прокуратурі нагадали, начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА є також підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі стільців для укриттів в навчальних закладах. Сума збитків становить близько 1,3 млн грн.

Досудове розслідування у згаданих кримінальних провадженнях триває.

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