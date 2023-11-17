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Рада готується ухвалити зміни до закону про судоустрій

13:55, 17 листопада 2023
Проєкт закону розроблено у зв’язку з прийняттям Закону, відповідно до якого Фонд соціального страхування та управління його виконавчої дирекції припинили діяльність,
Рада готується ухвалити зміни до закону про судоустрій
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Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендував ВРУ прийняти за основу урядовий проєкт Закону про внесення зміни до статті 141 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо соціального страхування (реєстр. № 9634 від 21.08.2023).

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт закону розроблено у зв’язку з прийняттям Закону № 2620, відповідно до якого Фонд соціального страхування України та управління його виконавчої дирекції припинили діяльність, а функції у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, з 01.01.2023 виконують Пенсійний фонд України та його територіальні органи. 

У зв’язку з цим виникла необхідність у внесенні зміни до статті 141 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо соціального страхування, пояснив представник Уряду в ВРУ. 

«Проєктом акта пропонується внести зміну до статті 141 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, передбачивши, що обов’язкове державне страхування життя і здоров’я суддів здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”», - сказано у повідомленні.

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