Рада готовится принять изменения в закон о судоустройстве

Проект закона разработан в связи с принятием Закона, согласно которому Фонд социального страхования и управление его исполнительной дирекции прекратили деятельность.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал ВРУ принять за основу правительственный проект Закона о внесении изменения в статью 141 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно социального страхования (№9634 от 21.08.2023).

Об этом сообщил Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект закона разработан в связи с принятием Закона № 2620, согласно которому Фонд социального страхования Украины и управление его исполнительной дирекции прекратили деятельность, а функции в сфере общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, с 01.01.2023 выполняют Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы.

В связи с этим возникла необходимость во внесении изменения в статью 141 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно социального страхования, пояснил представитель Правительства в ВРУ.

«Проектом акта предлагается внести изменение в статью 141 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", предусмотрев, что обязательное государственное страхование жизни и здоровья судей осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании"», - сказано в сообщении.

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