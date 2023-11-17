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Австрия продолжила выплату стипендий для украинцев и освободила их от оплаты за обучение

18:14, 17 ноября 2023
Страна еще на один год продлевает стипендии имени Эрнста Маха для украинских студентов и ученых, срок действия которых истекает в конце февраля 2024 года.
Австрия продолжила выплату стипендий для украинцев и освободила их от оплаты за обучение
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Власти Австрии решили продолжить выплату стипендий для украинских студентов и ученых. Также их освободили от оплаты обучения еще на один год. Об этом сообщил министр образования Австрии Мартин Полашек, передает АРА.

«Министерство образования еще на один год продлевает стипендии имени Эрнста Маха для украинских студентов и ученых, срок действия которых истекает в конце февраля 2024 года. Это означает, что около 1300 человек продолжат получать 715 евро в месяц для обучения или научных исследований», – говорится в сообщении.

Так, стипендия Эрнст Мах Украина действует с летнего семестра 2022 года и поддерживает украинских студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и докторантов, а также аспирантов и признанных ученых, желающих продолжить или начать обучение или исследовательскую работу в австрийском университете или высшем учебном заведении.

Ранее стипендии были ограничены до конца февраля 2024 года. Всем, кто будет получать стипендию к тому времени, ее продолжительность будет продлена на один год (при успеваемости). На это из бюджета Австрии направят около 10 млн евро.

«Таким образом, мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку студентам и исследователям, которые были вынуждены покинуть свою родную страну, Украину из-за войны или уже учившихся или проводивших исследования в Австрии до начала войны в феврале 2022 года», – заявил он.

В то же время, всем студентам из Украины не придется платить за обучение в государственных университетах и педагогических колледжах (PH) еще один семестр.

Как граждане третьих стран они должны платить 726,72 евро за семестр, что вдвое превышает обычную стоимость обучения. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину эту обязанность отменили.

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