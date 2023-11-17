За $4 000 за оформление инвалидности: в Черкассах разоблачили медработницу

Подозреваемая задержана «на горячем», при получении неправомерной выгоды.

В Черкассах сообщили о подозрении женщине по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, женщина, являясь медицинским работником Черкасской областной больницы, за денежное вознаграждение в сумме 4 000 долларов США обещала повлиять на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии для получения группы инвалидности.

«Инвалидность должна стать основанием для ухода и избегания мужчиной женщины – инвалида призыва на военную службу.

Подозреваемая задержана «на горячем», при получении неправомерной выгоды в сумме 4 000 долларов США», - говорится в сообщении.

Суд выбрал задержанную меру пресечения – содержание под стражей, определив размер залога – 214 тыс. грн.

В случае доказательства вины правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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