В Киеве вместо Пушкина предлагают установить памятник псу Патрону

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию, в которой предлагают установить памятник псу Патрону на месте демонтированного памятника Александру Пушкину.

Источник фото: DW

В Киеве зарегистрировали петицию № 12674 с призывом установить памятник псу Патрону на месте демонтированного памятника Александру Пушкину.

Автор отмечает, что Патрон является «живым символом преданности Украине и ярким вдохновителем современной украинской культуры». По его словам, он «создает положительную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы».

Он также добавляет, что многие служебные животные в том числе и собаки, помогают защищать Украину и обеспечивать безопасность людей, также по мнению автора петиции, это будет способствовать формированию положительного отношения к животным и развитию социального взаимодействия.

«Установление памятника нашим четвероногим друзьям будет публичным признанием их вклада в сохранение и улучшение качества жизни граждан», - пишет автор.

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