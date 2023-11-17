У Києві замість Пушкіна пропонують встановити пам’ятник псу Патрону

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію, у якій пропонують встановити пам'ятник псу Патрону на місці демонтованого пам'ятника Олександру Пушкіну.

Джерело фото: DW

У Києві зареєстрували петицію № 12674 із закликом встановити пам'ятник псу Патрону на місці демонтованого пам'ятника Олександру Пушкіну.

Автор зазначає, що Патрон є «живим символом відданості Україні та яскравим натхненником сучасної української культури». За його словами, він «створює позитивну атмосферу й дає надію людям у найскладніші воєнні роки».

Він також додає, що багато службових тварин в тому числі і собак, допомагають боронити Україну та забезпечувати безпеку людей, також на думку автора петиції, це буде сприяти формуванню позитивного відношення до тварин та розвитку соціальної взаємодії.

«Встановлення пам'ятника нашим чотирилапим друзям буде публічним визнанням їхнього внеску у збереження та покращення якості життя громадян», - пише автор.

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