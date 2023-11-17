Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

Верховний Суд розглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом групи фізичних осіб до міської ради, за участю третьої особи – селянського господарства про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії.

Спірні правовідносини у цій справі виникли з огляду на неприйняття міською радою жодного рішення за зверненням позивачів щодо відведення їм земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею по 2 гектари кожному.

Судами першої та апеляційної інстанцій позов задоволено частково, зокрема: визнано протиправною бездіяльність міської ради щодо неприйняття рішення за результатами розгляду клопотань позивачів та зобов’язано повторно розглянути такі клопотання з прийняттям рішення про затвердження проекту землеустрою або про відмову у його затвердженні.

Переглядаючи рішення судів першої та апеляційної інстанцій у касаційному порядку, Верховний Суд встановив, що позовна заява в інтересах позивачів була подана їх представником, якому у подальшому судами попередніх інстанцій направлялися усі процесуальні документи у справі, а також виклики учасників справи у судові засідання.

При цьому Суд звернув увагу, що під час розгляду цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшли клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог. Вказані клопотання обґрунтовані тим, що цим особам не було нічого відомо про наявність судової справи, а також що жодних договорів про надання правової допомоги ними підписано не було, відтак підстави для представництва їх інтересів у судах відсутні.

З огляду на вимоги статтей 55, 129 Конституції України, пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також положення статей 11, 42, 44 та 46 КАС України зроблено висновок про те, що суд зобов’язаний створити учасникам справи (позивачу, відповідачу, третім особам, а також їх представникам) належні можливості для використання всіх процесуальних прав, визначених КАС України, зокрема, подавати докази; брати участь у судових засіданнях; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Зважаючи на встановлення КАС України імперативного обов`язку суду повідомляти усіх учасників справи про дату, час і місце судових засідань, вчинення інших процесуальних дій, а також враховуючи неповідомлення судами першої та апеляційної інстанції позивачів про розгляд цієї справи, суд касаційної інстанції дійшов висновку про порушення судами норм процесуального права, зокрема, положень статей 124, 126, 174, 194, 251, 301, 306 КАС України.

Суд звернув увагу, що встановлене під час розгляду справи порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування оскаржуваних судових рішень з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції для перевірки обізнаності усіх позивачів у цій справі про її розгляд з метою повної реалізації конституційних гарантій судочинства, зокрема, рівності та змагальності.

У цій справі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого суд зобовʼязаний вживати заходів для з`ясування складу учасників судового процесу їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), повідомляти усіх учасників справи про дату, час і місце судових засідань, а також про вчинення відповідних процесуальних дій; КАС України не містить норм, зі змісту яких вбачається можливість ненадіслання процесуальних документів у справі учасникам справи, з огляду на участь у справі їх представника.

Постанова Верховного Суду від 13 вересня 2023 року у справі №120/17879/21-а (адміністративне провадження № К/990/11710/23).

Автор: Наталя Мамченко

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