Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

Верховный Суд рассмотрел в кассационном порядке административное дело по иску группы физических лиц к городскому совету, с участием третьего лица – сельского хозяйства о признании бездействия противоправным и обязательства совершить действия.

Спорное правоотношение по этому делу возникло ввиду непринятия городским советом ни одного решения по обращению истцов об отводе им земельных участков в собственность для ведения личного сельского хозяйства ориентировочной площадью по 2 гектара каждому.

Судами первой и апелляционной инстанций иск удовлетворен частично, в частности: признано противоправным бездействие городского совета по непринятию решения по результатам рассмотрения ходатайств истцов и обязано повторно рассмотреть такие ходатайства с принятием решения об утверждении проекта землеустройства или об отказе в его утверждении.

Пересматривая решение судов первой и апелляционной инстанций в порядке, Верховный Суд установил, что исковое заявление в интересах истцов было подано их представителем, которому в дальнейшем судами предыдущих инстанций направлялись все процессуальные документы по делу, как и вызовы участников дела в судебные заседания.

При этом Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований. Указанные ходатайства обоснованы тем, что этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также что никаких договоров о предоставлении правовой помощи ими подписано не было, поэтому основания для представительства их интересов в судах отсутствуют.

Учитывая требования статей 55, 129 Конституции Украины, пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также положения статей 11, 42, 44 и 46 КАС Украины сделан вывод о том, что суд обязан создать участникам дела (истцу, ответчику, третьим лицам, как и их представителям) надлежащие возможности к использованию всех процессуальных прав, определенных КАС Украины, в частности, подавать доказательства; участвовать в судебных заседаниях; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам дела; подавать заявления и ходатайства, давать объяснения суда, приводить свои доводы, соображения по вопросам, возникающим во время судебного разбирательства, и возражения против заявлений, ходатайств, доводов и соображений других лиц.

Принимая во внимание установление КАС Украины императивную обязанность суда сообщать всем участникам дела о дате, времени и месте судебных заседаний, совершении других процессуальных действий, а также учитывая несообщение судами первой и апелляционной инстанции истцов о рассмотрении этого дела, суд кассационной инстанции пришел к выводу о нарушении судами норм процессуального права, в частности, положений статей 124, 126, 174, 194, 251, 301, 306 КАС Украины.

Суд обратил внимание, что установленное при рассмотрении дела нарушение норм процессуального права является обязательным основанием для отмены обжалуемых судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции для проверки осведомленности всех истцов по этому делу о его рассмотрении с целью полной реализации конституционных гарантий судопроизводства, в частности, равенства и состязательности.

По этому делу Верховный Суд сформулировал правовое заключение, согласно которому суд обязан принимать меры по выяснению состава участников судебного процесса их местонахождение (для юридических лиц) или местожительства или пребывания (для физических лиц), сообщать всем участникам дела о дате, времени и место судебных заседаний, а также о совершении соответствующих процессуальных действий; КАС Украины не содержит норм, из содержания которых усматривается возможность ненаправления процессуальных документов по делу участникам дела, учитывая участие в деле их представителя.

Постановление Верховного Суда от 13 сентября 2023 г. по делу №120/17879/21-а (административное производство № К/990/11710/23).

Автор: Наталья Мамченко

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