«Майдан-3»: Зеленский заявил, что рф готовит кампанию с целью переворота в Украине

Как отметил Владимир Зеленский, главной целью россиян является переворот в Украине, поэтому они готовят «Майдан-3».

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россия стремится спровоцировать внутренний раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и в конце концов, устранить президента. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии изданию Bloomberg.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - сказал Зеленский, описывая план дезинформации, так называемый "Майдан 3". Термин ссылается на площадь Киева, которая была центром Революции Достоинства в 2014 году и Майдана 2004 года.

"Майдан для них означает переворот, поэтому эта операция понятна", - пояснил Зеленский, намекая на то, что российским чиновникам понятна механика проведения подобных операций.

Президент, отказавшийся вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным, подчеркнул, что его правительство не поддержит никаких условий, напоминающих замороженный конфликт.

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