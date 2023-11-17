«Майдан-3»: Зеленський заявив, що рф готує кампанію з метою перевороту в Україні

Як зазначив Володимир Зеленський, головною метою росіян є переворот в Україні, тому вони готують «Майдан-3».

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росія прагне спровокувати внутрішній розкол в українському суспільстві, створюючи «хаос» всередині країни та зрештою, усунути президента. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у коментарі видання Bloomberg.

«У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів», — сказав Зеленський, описуючи план дезінформації, так званий «Майдан 3». Термін посилається на площу Києва, яка була осередком Революції Гідності у 2014 та Майдану 2004 року.

«Майдан для них означає переворот, тому ця операція зрозуміла», – пояснив Зеленський, натякаючи на те, що російським чиновникам зрозуміла механіка проведення подібних операцій.

Президент, який відмовився вести переговори з російським диктатором володимиром путіним, підкреслив, що його уряд не підтримає жодних умов, що нагадують заморожений конфлікт.

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