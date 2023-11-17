За $4 000 за оформлення інвалідності: у Черкасах викрили медпрацівницю

Підозрювану затримано «на гарячому», під час одержання неправомірної вигоди.

У Черкасах повідомлено про підозру жінці за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, жінка, будучи медичним працівником Черкаської обласної лікарні, за грошову винагороду в сумі 4 000 доларів США обіцяла повпливати на службових осіб медико-соціальної експертної комісії для одержання групи інвалідності.

«Інвалідність мала стати підставою для догляду та уникнення чоловіком жінки – інваліда призову на військову службу.

Підозрювану затримано «на гарячому», під час одержання неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США», - сказано у повідомленні.

Наразі суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою, визначивши розмір застави – 214 тис. грн.

У разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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