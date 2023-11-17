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Австрія продовжила виплату стипендій для українців та звільнила їх від сплати за навчання

18:14, 17 листопада 2023
Країна ще на один рік продовжує стипендії імені Ернста Маха для українських студентів та науковців, термін дії яких закінчується наприкінці лютого 2024 року.
Австрія продовжила виплату стипендій для українців та звільнила їх від сплати за навчання
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Влада Австрії вирішила продовжити виплату стипендій для українських студентів та науковців. Також їх звільнили від сплати за навчання ще на один рік. Про це повідомив міністр освіти Австрії Мартін Полашек, передає АРА.

«Міністерство освіти ще на один рік продовжує стипендії імені Ернста Маха для українських студентів та науковців, термін дії яких закінчується наприкінці лютого 2024 року. Це означає, що близько 1 300 осіб продовжать отримувати 715 євро на місяць для навчання або наукових досліджень», – йдеться у повідомленні.

Так, стипендія «Ернст Мах Україна» діє з літнього семестру 2022 року та підтримує українських студентів бакалаврату, магістратури, аспірантів та докторантів, а також аспірантів та визнаних науковців, які бажають продовжити або розпочати навчання чи дослідницьку роботу в австрійському університеті чи вищому навчальному закладі.

Раніше ці стипендії були обмежені до кінця лютого 2024 року. Усім, хто отримуватиме стипендію до того часу, її тривалість буде продовжено на один рік (за умови успішності). На це з бюджету Австрії скерують близько 10 млн євро.

«Таким чином, ми продовжуємо надавати всебічну підтримку студентам і дослідникам, які були змушені покинути свою рідну країну, Україну, через війну, або які вже навчалися або проводили дослідження в Австрії до початку війни в лютому 2022 року», – заявив він.

Водночас усім студентам з України не доведеться платити за навчання в державних університетах і педагогічних коледжах (PH) ще один семестр.

Як громадяни третіх країн, вони повинні платити 726,72 євро за семестр, що вдвічі перевищує звичайну вартість навчання. Однак з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну цей обов'язок скасували.

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