ВВС заявляє, що майже 20 тисяч чоловіків втекли з України: у Держприкордонслужбі відповіли

ВВС вказує, що має відповідні дані із запитів про незаконний перетин кордону з сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

Фото: dpsu.gov.ua

За даними британського видання ВВС, майже 20 000 чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни, щоб уникнути призову до лав Збройних сил. При цьому, за даними ЗМІ, ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були спіймані.

У свою чергу, в Держприкордонслужбі України заявили, що не володіють такою статистикою. Однак там зазначили, що в 2023 році спроб порушення перетину кордону стало менше.

Так, ВВС вказує, що має відповідні дані із запитів про незаконний перетин кордону з сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Згідно з якими вдалося підрахувати, що 19 740 чоловіків незаконно перетнули ці країни з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року.

Із них 14 тисяч осіб мали намір перетнути кордон пішки або перепливти річки, а решта розраховувала виїхати за допомогою підроблених документів.

Представник президента у парламенті Федір Веніславський визнав BBC, що проблема серйозна.

«Влада розуміє, що це явище не є поодиноким і що воно поширене. Але, на жаль, я хотів би підкреслити, що корупція дуже стійка», - сказав Веніславський, додавши, що Україна робить «все можливе, щоб звести кількість випадків корупції до мінімуму».

При цьому він додав, що кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не має жодного впливу на військові зусилля.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що не може дати оцінку поширеним даним, адже не володіє статистикою суміжних країн, зокрема, обставинами за які порушення прикордонного чи міграційного законодавства могли бути затримані ті чи інші особи.

Водночас зазначив, що українська сторона з метою унеможливлення незаконного перетину кордону вживає максимальних заходів, але за час дії воєнного стану таких спроб значно збільшилося.

«Окрім цього для надійної охорони держрубежу, прикордонники України тісно співпрацюють з прикордонниками суміжних країн Європи та Молдови, в тому числі шляхом проведення спільних заходів, як то спільне патрулювання, або обмін інформацією про спроби порушення та ін.», - розповів Демченко у коментарі «РБК-Україна».

Він зазначив, що від початку воєнного стану підрозділи Держприкордонслужби затримали 16 700 громадян України, які в незаконний спосіб намагалися перетнути зелену ділянку кордону (поза межами пунктів пропуску), або у інший протиправний спосіб.

«При цьому ще понад 7 тисяч осіб викриті під час спроб здійснити незаконний перетин через пункти пропуску, зокрема використовуючи підробні документи», - зауважив Демченко.

Водночас у 2023 році в порівнянні з 2022 роком спроб порушення держрубежу менше, визнають в ДПСУ.

«Найчастіше прикордонники фіксують спроби незаконного перетину «зеленої ділянки» кордону з Румунією та Молдовою, найбільша ж кількість підробок фіксується на кордоні з Польщею», - розповів Демченко.

Він додав, що за час воєнного стану викрито майже 300 злочинних протиправних груп, які спеціалізувалися на незаконному переправленні осіб через кордон.

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