Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Міністр освіти Оксен Лісовий: ми будемо повторно ініціювати скасування заочної й вечірньої форми навчання з 2024 року

Комітет ВР рекомендував залишити заочну та вечірню форми навчання, яку хоче скасувати Міносвіти.

Депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП

Ярослав Юрчишин заявив, що процесуальні зміни про скасування «правок Лозового» можна внести між двома читаннями законопроекту про САП.

Михайло Федоров повідомив, які податки запровадять з доходів громадян від операцій з криптовалютою

У Мінцифри повідомили про реєстрацію законопроекту щодо запровадження механізму оподаткування ПДФО доходів, отриманих фізичними особами від операцій з віртуальними активами.

За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.

  1. В Україні

ВВС заявляє, що майже 20 тисяч чоловіків втекли з України: у Держприкордонслужбі відповіли

13:58, 17 листопада 2023
ВВС вказує, що має відповідні дані із запитів про незаконний перетин кордону з сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною.
ВВС заявляє, що майже 20 тисяч чоловіків втекли з України: у Держприкордонслужбі відповіли
Фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За даними британського видання ВВС, майже 20 000 чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни, щоб уникнути призову до лав Збройних сил. При цьому, за даними ЗМІ, ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були спіймані.

У свою чергу, в Держприкордонслужбі України заявили, що не володіють такою статистикою. Однак там зазначили, що в 2023 році спроб порушення перетину кордону стало менше.

Так, ВВС вказує, що має відповідні дані із запитів про незаконний перетин кордону з сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Згідно з якими вдалося підрахувати, що 19 740 чоловіків незаконно перетнули ці країни з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року.

Із них 14 тисяч осіб мали намір перетнути кордон пішки або перепливти річки, а решта розраховувала виїхати за допомогою підроблених документів.

Представник президента у парламенті Федір Веніславський визнав BBC, що проблема серйозна.

«Влада розуміє, що це явище не є поодиноким і що воно поширене. Але, на жаль, я хотів би підкреслити, що корупція дуже стійка», - сказав Веніславський, додавши, що Україна робить «все можливе, щоб звести кількість випадків корупції до мінімуму».

При цьому він додав, що кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не має жодного впливу на військові зусилля.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що не може дати оцінку поширеним даним, адже не володіє статистикою суміжних країн, зокрема, обставинами за які порушення прикордонного чи міграційного законодавства могли бути затримані ті чи інші особи.

Водночас зазначив, що українська сторона з метою унеможливлення незаконного перетину кордону вживає максимальних заходів, але за час дії воєнного стану таких спроб значно збільшилося.

«Окрім цього для надійної охорони держрубежу, прикордонники України тісно співпрацюють з прикордонниками суміжних країн Європи та Молдови, в тому числі шляхом проведення спільних заходів, як то спільне патрулювання, або обмін інформацією про спроби порушення та ін.», - розповів Демченко у коментарі «РБК-Україна».

Він зазначив, що від початку воєнного стану підрозділи Держприкордонслужби затримали 16 700 громадян України, які в незаконний спосіб намагалися перетнути зелену ділянку кордону (поза межами пунктів пропуску), або у інший протиправний спосіб.

«При цьому ще понад 7 тисяч осіб викриті під час спроб здійснити незаконний перетин через пункти пропуску, зокрема використовуючи підробні документи», - зауважив Демченко.

Водночас у 2023 році в порівнянні з 2022 роком спроб порушення держрубежу менше, визнають в ДПСУ.

«Найчастіше прикордонники фіксують спроби незаконного перетину «зеленої ділянки» кордону з Румунією та Молдовою, найбільша ж кількість підробок фіксується на кордоні з Польщею», - розповів Демченко.

Він додав, що за час воєнного стану викрито майже 300 злочинних протиправних груп, які спеціалізувалися на незаконному переправленні осіб через кордон.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро