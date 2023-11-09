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Блокада польських перевізників призвела до простою вантажівок до 6 діб

18:55, 9 листопада 2023
У чергах на польському кордоні простоюють тисячі фур.
Блокада польських перевізників призвела до простою вантажівок до 6 діб
Джерело фото: eadtnews.pl
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На кордоні між Польщею та Україною польські перевізники блокують рух вантажного автотранспорту. Ця блокада призвела до довгих черг на пунктах пропуску, які розташовані на кордоні.

За даними Податкової адміністрації Польщі, ситуація на кордоні стала критичною. Черги на деяких пунктах пропуску з боку Польщі сягають понад шість діб, що еквівалентно 150 годинам очікування. Зі свого боку, з боку України в пункті пропуску "Ягодин" зібралися близько 2000 вантажівок.

У зв'язку з цією кризою вантажівки в "Ягодині" почали відправляти на великі стоянкові майданчики, щоб уникнути нагромадження на дорогах.

За даними МВС, на пункті пропуску "Краківці" вже утворилася черга, яка налічує 510 вантажних автівок. Польські прикордонники дозволяють в'їжджати на територію України приблизно 1-2 автівки на годину. На пункті пропуску "Рава-Руська" ускладнено рух вантажних автотранспортних засобів у двох напрямках. На даний момент тут накопичилася черга з 410 вантажівок. У пункті пропуску "Ягодин" ситуація також дуже напружена, і черга досягла 810 транспортних засобів.

Зокрема, найбільше часу очікування було зафіксовано на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", де перевізники мусили чекати аж 6,25 діб.

Довгі черги та затримки на кордоні викликають значний ріст логістичних витрат. Це не лише призводить до затримок в постачанні товарів, але також призводить до підвищення кінцевих цін на продукцію. Ситуація на кордоні між Польщею та Україною потребує негайного вирішення для запобігання подальшим негативним наслідкам.

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