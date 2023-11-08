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  1. У світі

Польські перевізники заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

10:29, 8 листопада 2023
На кордоні з Польщею стоять вантажівки з гуманітарною допомогою та пасажирський транспорт.
Польські перевізники заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
Джерело фото: pravda.com
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На кордоні між Польщею та Україною польські перевізники влаштували повне блокування руху вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Краківець – Корчова» цілком перекриті, не допускаючи рух вантажівки ні виїзд з України, ні виїзд із Польщі. Пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» також повністю заблокований, що призвело до зупинки руху на кордоні.

Виїзд з України наразі ще можливий з ПП Краківець, але заїхати в Україну неможливо.

Він також зазначив, що на всіх пунктах пропуску продовжується перевезення гуманітарних вантажів та пасажирського транспорту, хоча рух вантажівок дуже обмежений. Учасники акції пропускають лише по одній або декілька машин за годину.

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