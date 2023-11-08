Польські перевізники заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

На кордоні з Польщею стоять вантажівки з гуманітарною допомогою та пасажирський транспорт.

Джерело фото: pravda.com

На кордоні між Польщею та Україною польські перевізники влаштували повне блокування руху вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Краківець – Корчова» цілком перекриті, не допускаючи рух вантажівки ні виїзд з України, ні виїзд із Польщі. Пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» також повністю заблокований, що призвело до зупинки руху на кордоні.

Виїзд з України наразі ще можливий з ПП Краківець, але заїхати в Україну неможливо.

Він також зазначив, що на всіх пунктах пропуску продовжується перевезення гуманітарних вантажів та пасажирського транспорту, хоча рух вантажівок дуже обмежений. Учасники акції пропускають лише по одній або декілька машин за годину.

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