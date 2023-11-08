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  1. В мире

Польские перевозчики заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной

10:29, 8 ноября 2023
На границе с Польшей стоят грузовики с гуманитарной помощью и пассажирский транспорт.
Польские перевозчики заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной
Источник фото: pravda.com
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На границе между Польшей и Украиной польские перевозчики устроили полное блокирование движения грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева" полностью перекрыты, не допуская движение грузовика ни выезд из Украины, ни выезд из Польши. Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" также полностью заблокирован, что привело к остановке движения на границе.

Выезд из Украины пока еще возможен с ПП Краковец, но заехать в Украину невозможно.

Он также отметил, что на всех пунктах пропуска продолжается перевозка гуманитарных грузов и пассажирского транспорта, хотя движение грузовиков очень ограничено. Участники акции пропускают только по одной или несколько машин в час.

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