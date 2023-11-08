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Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

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ЕС призывает TikTok и Twitter бороться с языком розни

11:55, 8 ноября 2023
Отмечается, что обе платформы должны активизировать свои усилия по борьбе с незаконными высказываниями, разжигающими ненависть.
ЕС призывает TikTok и Twitter бороться с языком розни
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В ЕС считают, что TikTok и соцсеть X (Twitter) должны активизировать свои усилия по борьбе с незаконными высказываниями, разжигающими ненависть. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова во время встречи с исполнительным директором TikTok Шоу Чу и руководителем отдела глобальных дел Twitter Ником Пиклзом, передает Reuters.

В прошлом месяце технологические гиганты столкнулись с растущим вниманием из-за резкого роста вредоносного контента и дезинформации после нападения ХАМАС на Израиль.

Отмечается, что в соответствии с законом Европейского Союза о цифровых услугах, который вступил в силу год назад, большие технологические платформы и поисковые системы должны делать больше для борьбы с вредоносным и незаконным контентом, в противном случае им грозит штраф.

Напомним, что в Европейском Союзе начали расследование по социальной сети X (Twitter) из-за вероятного распространения дезинформации о нападении ХАМАС на Израиль.

Также ЕС призывает YouTube фильтровать контент о дезинформации после атак ХАМАС на Израиль.

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