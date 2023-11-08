ЕС призывает TikTok и Twitter бороться с языком розни

Отмечается, что обе платформы должны активизировать свои усилия по борьбе с незаконными высказываниями, разжигающими ненависть.

В ЕС считают, что TikTok и соцсеть X (Twitter) должны активизировать свои усилия по борьбе с незаконными высказываниями, разжигающими ненависть. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова во время встречи с исполнительным директором TikTok Шоу Чу и руководителем отдела глобальных дел Twitter Ником Пиклзом, передает Reuters.

В прошлом месяце технологические гиганты столкнулись с растущим вниманием из-за резкого роста вредоносного контента и дезинформации после нападения ХАМАС на Израиль.

Отмечается, что в соответствии с законом Европейского Союза о цифровых услугах, который вступил в силу год назад, большие технологические платформы и поисковые системы должны делать больше для борьбы с вредоносным и незаконным контентом, в противном случае им грозит штраф.

Напомним, что в Европейском Союзе начали расследование по социальной сети X (Twitter) из-за вероятного распространения дезинформации о нападении ХАМАС на Израиль.

Также ЕС призывает YouTube фильтровать контент о дезинформации после атак ХАМАС на Израиль.

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