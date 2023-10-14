ЕС призывает YouTube фильтровать контент по дезинформации после атак ХАМАС на Израиль

Французский комиссар обратился к компании Alphabet с предупреждением об угрозе дезинформации на YouTube.

Источник фото: Mind.ua

Европейская комиссия напомнила Alphabet, материнской компании Google о необходимости ответственной модерации контента на ее платформе YouTube, особенно в контексте потенциально незаконного содержания и дезинформации, после атаки боевиков из организации ХАМАС на Израиль, – сообщает Notre Temps.

Европейская исполнительная власть в последние дни предупредила Meta и TikTok об увеличении ложной информации на этих платформах. В пятницу, 13 октября, социальная сеть X приняла решение удалить сотни учетных записей, имеющих связь с палестинским радикальным движением «Хамас», а также были удалены десятки тысяч сообщений, связанных с атаками.

«После террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля, мы наблюдаем рост незаконного контента и дезинформации, распространяемой в ЕС через определенные платформы», – сказал Европейский комиссар по вопросам цифровых технологий Тьерри Бретон.

Французский комиссар также попросил генерального директора Alphabet, Сундара Пичаи, предоставить Брюсселю информацию о мерах, принятых для борьбы с «дипфейками» в контексте предстоящих выборов в Европе.

«Я призываю вас проактивно, быстро, точно и полностью ответить на аспекты, которые я поднял в этом письме», – добавил Бретон, напоминая, что «начало возможного расследования и выявление несоответствия может привести к санкциям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.