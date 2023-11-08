ЄС закликає TikTok і Twitter боротися з мовою ворожнечі

Зазначається, що обидві платформи повинні активізувати свої зусилля щодо боротьби з незаконними висловлюваннями, які розпалюють ненависть.

У ЄС вважають, що TikTok та соцмережа X (Twitter) повинні активізувати свої зусилля щодо боротьби з незаконними висловлюваннями, які розпалюють ненависть. Про це заявила віце-президент Європейської комісії Вера Йоурова під час зустрічі з виконавчим директором TikTok Шоу Чу та керівником відділу глобальних справ Twitter Ніком Піклзом, передає Reuters.

Минулого місяця технологічні гіганти зіткнулися з зростаючою увагою через різке зростання шкідливого контенту та дезінформації після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Зазначається, що відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності рік тому, великі технологічні платформи та пошукові системи повинні робити більше для боротьби зі шкідливим і незаконним контентом, інакше їм загрожує штраф.

Нагадаємо, що у ЄС розпочали розслідування щодо соціальної мережі X (Twitter) через ймовірне поширення дезінформації про напад ХАМАС на Ізраїль.

Також ЄС закликає YouTube фільтрувати контент щодо дезінформації після атак ХАМАС на Ізраїль.

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