Блокада польских перевозчиков привела к простою грузовиков до 6 суток

В очередях на польской границе простаивают тысячи фур.

Источник фото: eadtnews.pl

На границе между Польшей и Украиной польские перевозчики блокируют движение грузового автотранспорта. Эта блокада привела к длинным очередям на пунктах пропуска, которые расположены на границе.

По данным Налоговой администрации Польши, ситуация на границе стала критической. Очереди на некоторых пунктах пропуска со стороны Польши достигают более шести суток, что эквивалентно 150 часам ожидания. В свою очередь, со стороны Украины в пункте пропуска "Ягодин" собрались около 2000 грузовиков.

В связи с этим кризисом грузовики в "Ягодине" начали отправлять на большие стояночные площадки, чтобы избежать нагромождения на дорогах.

По данным МВД, на пункте пропуска "Краковцы" уже образовалась очередь, которая насчитывает 510 грузовых автомобилей. Польские пограничники позволяют въезжать на территорию Украины примерно 1-2 машины в час. На пункте пропуска "Рава-Русская" затруднено движение грузовых автотранспортных средств в двух направлениях. На данный момент здесь накопилась очередь из 410 грузовиков. В пункте пропуска "Ягодин" ситуация также очень напряженная, и очередь достигла 810 транспортных средств.

В частности, больше всего времени ожидания было зафиксировано на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская", где перевозчики должны были ждать аж 6,25 суток.

Длинные очереди и задержки на границе вызывают значительный рост логистических затрат. Это не только приводит к задержкам в поставках товаров, но также приводит к повышению конечных цен на продукцию. Ситуация на границе между Польшей и Украиной требует немедленного решения для предотвращения дальнейших негативных последствий.

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