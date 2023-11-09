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Укринформ возглавил украинский журналист Алексей Мацука: что о нем известно

16:58, 9 ноября 2023
Алексей Мацука назначен генеральным директором Украинского национального информационного агентства «Укринформ».
Укринформ возглавил украинский журналист Алексей Мацука: что о нем известно
Фото: mcip.gov.ua
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Национальное информационное агентство «Укринформ» возглавил украинский журналист Алексей Мацука. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Так, 9 ноября в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев представил коллективу агентства нового руководителя.

«Алексей Мацука будет осуществлять руководство информационным агентством и решать стоящие перед ним задачи. Это, в частности, модернизация и реформирование. Решение по Алексею Мацуки принималось министерством с привлечением широкого круга лиц, заинтересованных в развитии украинской информационной политики, в ее становлении как современного, европейского, демократического инструмента информирования граждан, с использованием современных передовых технологий, отвечающих запросам настоящего. Перед господином Алексеем стоит задача – внести новое, но сохранить то, что работает и работающих», – отметил Карандеев.

Как пишет МКИП, новый генеральный директор агентства Алексей Мацука – украинский журналист, дончанин, основатель и главный редактор сайта «Новости Донбасса».

В апреле 2014 года он вошел в список «100 героев информации», впервые опубликованный организацией «Репортеры без границ».

В октябре 2014 года Алексей Мацуке присужден международная премия International Press Freedom Award организацией «Канадские журналисты за свободу высказываний». Награжден орденом "За заслуги" III степени.

«Это государственное предприятие с устоявшимися традициями, которое имеет институциональную память. И я это понимаю. Также прекрасно понимаю проблемы, с которыми мы будем сталкиваться уже в этом году, потому что сейчас идет на фронт ради нашей победы. Так же мы должны быть здесь тылом и информационным фронтом для наших бойцов», – отметил Алексей Мацука.

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