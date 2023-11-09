В гидрокостюме через реку: ликвидировали незаконный канал переправки уклонистов в Румынию

Цена услуги за «билет за границу» составляла 3000 долларов.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

В Закарпатской области был ликвидирован незаконный канал переправки уклонистов в Румынию. Полицейские задержали троих членов преступной группировки. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Организовал незаконный трансфер ранее судимый 57-летний местный житель со связями в криминальном круге. Он подыскивал лиц, желающих незаконно выехать за пределы Украины в обход официальных пунктов пропуска.

«Для функционирования миграционного «бизнеса» привлек в качестве подельников нескольких местных жителей. Каждый из фигурантов отвечал за свое направление: переговоры, перевозка уклонистов к так называемой перевалочной базе, сопровождение к месту незаконного пересечения, инструктаж и предоставление спецкостюма для пересечения границы.

Мужчинам выдавили гидрокостюм, в котором они по реке Тиса переплывали к границе Румынии. Вещи пловцов один из участников преступной группы в дальнейшем переправлял их владельцу. За свои услуги дельцы брали 3000 долларов США», - говорится в сообщении.

7 ноября были задержаны три фигуранта во время подготовки уклониста к незаконному пересечению границы. Изъяли 3000 долларов США и гидрокостюм, с помощью которого мужчина должен был сплавляться через реку Тиса на территорию Румынии. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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